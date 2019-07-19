طريقة عمل كريب السالمون

"كريب السالمون" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "كريب السالمون" على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

سالمون مدخن

4 بيضات

125 جرام دقيق

ملح

لبن

ملعقة زيت ذرة

قرفة

شبت

ملعقة زبدة لينة

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فلفل اسود

بصل أحمر

كابري

كريمة

طريقة تحضير

- خلط الدقيق والزيت والزبدة معا.

- إضافة اللبن والقرفة والملح والبيض.

- إضافة زيت إلى طاسة، ثم وضع الخليط حتى يتحول إلى عجينة الكريب.

- وضع السالمون مع بصل والكابري والشبت.

- إضافة فلفل وملح ثم الكريمة ويقلب جيدا، ثم نحشي الكريب.

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