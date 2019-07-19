علاج انفلونزا الصيف

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إنفلونزا الصيف هي أكثر ما يزعج الكثيرين، إذ أنها تأتي مع الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة، وتصاحبها الأعراض المزعجة من الرعشة وارتفاع الحرارة والرشح.
وعرض موقع "دويتش فيله" نصائح يمكن اتباعها لعلاج انفلونزا الصيف، فهي ليست بالأمر الخطر، ويمكن التعلب عليها خلال بضعة أيام:
الابتعاد عن المضادات الحيوية.
اتباع نظام غذائي صحي لرفع مقاومة الجسم.
ممارسة الرياضة بتكرار دون إرهاق الجسم.
الراحة الجسدية.
الإكثار من شرب السوائل، مثل بعض المشروبات الباردة.
لف الساقين بقطع قماش مبردة إذا تطورت الأمور إلى الحمى الشديدة.
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