أعراض مرض التينيا الجلدي

"التينيا" من الأمراض الجلدية المعدية، التي تصيب مناطق متباينة بجسد الإنسان، كالقدمين واليدين وأسفل الثديين والفخدين وفروة الرأس. ويصاب الإنسان بتلك العدوى، بسبب دودة تسمى "تينيا"، تصل إلى جسم الإنسان، نتيجة التواجد بغير تغيير ملابس غير نظيفة وذات درجة حرارة دافئة، أو استعمال "دش مشترك". وفيما يلي أبرز أعراض التينيا، وفقا لما ذكره موقع better health الطبي:- - الإصابة بالحكة الشديدة. - ظهور بثور على سطح الجلد. Advertisements - الإصابة بـالثعلبة الشعر. - الإصابة بتقشير في إصابع القدم. - تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو الأبيض. ​

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