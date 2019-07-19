ابتسمي عند وضع أحمر الخدود لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر السيدات بأن تبتسمن عند وضع أحمر الخدود؛ حيث يساعد الابتسام على شد معالم الوجه بحيث تبرز الأجزاء المهمة بشكل واضح عند وضعه.
وأضافت هوبر، أنه ينبغي وضع فرشاة المكياج على أعلى نقطة بعظام الخدود، والتي تقع تحت منتصف العين، ثم توزيع اللون المرغوب انطلاقًا من هذه النقطة باتجاه الصدغ.
ومن ناحية أخرى، أشارت هوبر، إلى أن أحمر الخدود يمنح الخدود مظهرًا نضرًا يشع إشراقًا وحيوية، خاصة إذا تم تطبيقه على الجبين والذقن أيضا.
كما أن وضع أحمر الخدود تحت الحواجب يجعل العين تبدو أكبر حجما ويمنحها مظهرا أكثر إشرا
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