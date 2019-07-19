فيديو.. هبة عوف: وضع اللقمة في فم الزوجة "صدقة"

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن أجر الصدقة يمكن أن يعود على الإنسان بالإحساس بالأمان سواء بالستر والتحصين، وذلك خلال حوارها في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضحت عوف، أن الصدقة يمكن أن تعود بالأمان حتى ولو وضع اللقمة في فم الزوجة يعتبر صدقة تشعرها بالأمان.

ومن جانبه، حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الأمور التي تفسد الصدقة، منها التعدي على حقوق الآخرين، من هتك العرض أو الشتائم على السوشيال ميديا، حيث قال: "هذا الأمر يأخذ أجر الصدقة لتسديد السيئات التى ارتكبها، أما المال الحرام الذى يتم التصدق به لا يقبل من الأساس لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب".

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وأضاف الجندى، أن الصدقة لا تنتهي بوضعها في يد المحتاج أو الفقير، وإنما تحتاج إلى رعاية تتمثل في عدم المن والأذى والاعتداء على الغير، مشيرا إلى أن الصدقة مثل النبات الذى يزرعه الفلاح وتحتاج إلى رعاية مستمرة.

وتابع خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الصدقات تربى وتزيد، فالله حرم الربى على عباده، وجعله لنفسه، فيربي الصدقات ويزيدها".

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