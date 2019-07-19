"أم الدكاترة" تحكي عن نجاحها في تربية أبناءها الخمسة وإلحاقهم بـ"الطب"

التحق أبنائها الخمسة بكلية الطب رغم عدم إجبارها لأحدهم على دخول الكلية، هذا ما أكدته نهلة جاد الرب، الملقبة بـ"أم الدكاترة"، حيث ذكرت أن أبناءها الخمسة التحقوا بكلية الطب، وأن الموضوع جاء بالصدفة ولم تجبر أحدا من أبنائها على دخول كلية الطب، وذلك خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر".

وأضافت جاد الرب، أنها كانت تعتني بأبنائها منذ الصغر وكانت تحفظ لهم القرآن الكريم، موجهة رسالة لأولياء الأمور بالتعامل مع الأبناء بهدوء وحكمة، حيث إنها لم تتعامل أبدًا مع أبنائها بشدة، وكانت طول الوقت هادئة معهم، بل عندما كانت ترى أبناءها في شدة او ضيق كانت تحاول التخفيف عنهم.

وتابعت: "الموضوع في الأول والآخر توفيق من عند ربنا، واجتهاد من الأسرة تجاه الأبناء منذ الصغر، خاصة في التعليم وحفظ القرآن الكريم لذلك أصبحوا متفوقين"، موضحة أن مجموع أبنائها الخمسة تخطى الـ99%، وكانت تشعر بقلق بشأن ابنها الأصغر، الثاني على الجمهورية هذا العام.

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