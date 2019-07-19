منها الوزن.. أمور تساعد في الحصول على ثمرة بطيخ ناضجة

من المهم تعلم كيفية اختيار البطيخ المناسب، حيث يعتبر الأكلة المفضلة لدى الكثيرين.

ولاختيار الثمرة المثالية الناضجة من البطيخ، هناك بعض الأمور يجب القيام بها منها كما ذكرها موقع "healthy life":

وزن الثمرة

هناك فن معروف لاختيار الثمرة المثالية، وهو أخذها ووزنها بين يديك، وتقليبها على أوجهها، ثم توجيه ضربة بسيطة إليها، لأن وزن البطيخ مع صوته ولون قشرته يبين إذا كانت الثمرة ناضجة أم لا.

ينصح بعدم اختيار الحجم الكبير جدا أو الصغير جدا، بل الوسط، وإذا كانت ثقيلة بالنسبة لحجمها فهذا يدل على أنها الأجود والأكثر نضجا.

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الصوت

يجب أن يكون الصوت الصادر منها متوسطًا بين الصوت المكتوم والرنين، عادة يدل الصوت الرنان إلى نضج الثمرة أما المكتوم يشير إلى عدم نضجها.

القشرة

يجب عدم اختيار البطيخة ذات القشرة اللامعة جدا، لأن البطيخة الناضجة تفقد لمعانها.

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