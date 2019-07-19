أيتن عامر تنشر صورة بصحبة زوجها خلال الإجازة الصيفية

حرصت الفنانة آيتن عامر، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها بصحبة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أثناء قضاء الاجازة الصيفية.
وظهرت في الصور مرتدية نظارة شمس سوداء وكت أسود بصحبة زوجها خلال قضاء الإجازة الصيفية.
وكانت الفنانة آيتن عامر، منذ يومين نشرت صورة لها من أيام الثانوية العامة والتي لم يظهر فيها اختلافًا كبيرا في ملامحها.
وأثارت الصورة إعجاب متابعيها الذين اكدوا عدم تغير ملامحها كثيرا من الطفولة وحتى الأن، وكانت آيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال ثلاثة مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.
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