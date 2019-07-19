الامارات | «بوليوود باركس دبي» يستضيف المغني الهندي أميت كومار

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليوود باركس دبي» يستضيف المغني الهندي أميت كومار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، حفلاً غنائياً مباشراً يحييه مؤدي الأغاني الهندي الشهير أميت كومار، يوم 26 يوليو الجاري، ويقوم فيه بأداء عدد من أغانيه الكلاسيكية.

وسيقوم الفنان الهندي المتعدد المواهب أميت كومار، ابن أسطورة الأداء الغنائي كيشور كومار، بتوجيه التحية لوالده الراحل والتعبير عن تقديره له، عبر الغناء مباشرة على مسرح «راج محل»، الذي يشكل قطعة فنية فريدة بمساحته الكبيرة الممتدة على طبقتين. وكان كومار قد غنى العديد من أغاني أفلام بوليوود التي ظهرت منذ سبعينات القرن الماضي، وحصد العديد من الجوائز، تقديراً لإسهاماته في صناعة الموسيقى الهندية. كما حاز شهرة عالمية، وقام بتسجيل أكثر من 170 أغنية هندية، بفضل تعاونه مع المايسترو الراحل أر.دي. بورمان.

تتوافر بطاقات حضور الحفل بأسعار 175 و145 درهماً لدرجة الماسة السوداء والدرجة الذهبية على التوالي، فيما تبلغ أسعار الدرجتين الفضية والبلاتينية 100 و75 درهماً على التوالي. وتتيح بطاقات حضور الحفل فرصة الدخول إلى المتنزه والتمتع بالألعاب الشيّقة والعروض الترفيهية الحيّة والعديد من الأنشطة.

يعتبر «بوليوود باركس دبي» أول متنزه ترفيهي، والوحيد في العالم، يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب داخلية وخارجية فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود، المصاحبة بالإيقاعات الموسيقية والرقصات النابضة بالحياة. سيحظى ضيوف المتنزه بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان