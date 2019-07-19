الامارات | «نتفلكس» تبدأ اليوم عرض الجزء الثالث من «البروفيسور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفلكس» تبدأ اليوم عرض الجزء الثالث من «البروفيسور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ منصّة «نتفلكس»، اليوم، طرح ثماني حلقات جديدة من مسلسل «البروفيسور»، ويعتبر مسلسل La Casa De Papel، المعروف عربياً باسم «البروفيسور»، من أكثر المسلسلات رواجاً وشعبية لدى منصّة «نتفلكس»، في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ إطلاقه في 2017 نال العمل الدرامي الإسباني المثير، إعجاب المشاهدين في المنطقة، وجعلهم يتعطشون لمشاهدة المزيد من حلقاته الشائقة ومعرفة المزيد عن عصابة «البروفيسور»، التي تحولت إلى عائلة محبوبة مع مرور الحلقات.

ومع بدء أحداث الجزء الثالث الجديد من مسلسل «البروفيسور»، يتابع المشاهد أفراد العصابة في أماكن مختلفة من العالم، وهم يستمتعون بحريتهم في جزر رائعة الجمال محاطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة، لكن بعد أشهر من الحرية يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد في محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها: القيام بعملية سطو.

وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، حيث سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيداً، ولكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجوماً حقيقياً على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.

وتنضم إلى العائلة وجوه جديدة، بينهم هوفيك كوشكريان الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية، نجوى النمري، بدور أليشيا، كما تنضم إلى العصابة في دور لشبونة، إيتزيار إيتونو، التي لعبت دور راكيل في الجزأين الأول والثاني.