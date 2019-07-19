الامارات | معرض لسيارات شرطة أبوظبي الكلاسيكية في «مارينا مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لسيارات شرطة أبوظبي الكلاسيكية في «مارينا مول» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعرض شرطة أبوظبي، هذا الأسبوع، في «مارينا مول» أبوظبي، مجموعة من سيارات الشرطة الكلاسيكية، التي كانت جزءاً من الموكب الذي رافق الملكة إليزابيث خلال زيارتها للإمارات في عام 1979.
ويتسنى لعشاق السيارات القديمة، خلال هذا الأسبوع، مشاهدة سيارة «بورش 924» التاريخية، والجيل الأول من سيارات
«رنج روفر» الرباعية، التي سجلت حضوراً كبيراً حول العالم في آواخر سبعينات القرن المنصرم. وذلك في الصالة الرئيسة لـ«مارينا مول» أبوظبي، بجانب حلبة «باونس»، وصالة «ماجيك بلانيت».
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