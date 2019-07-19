الامارات | أفراح الأحبابي والقحطاني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور محمد ناصر علي الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة المرحوم محمد ناصر الحلاف القحطاني، بصالة زاخر في مدينة العين. حضر الحفل، الذي تخللته الأهازيج التراثية والعروض الفنية، عدد من وجهاء القبائل والشعراء، والمسؤولين والضباط، وأعضاء من السلك القضائي، وجمع من المدعوين والمهنئين من داخل الدولة وخارجها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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