بعد وفاتها غرقا في الساحل الشمالي.. من هي أرملة الكاتب إبراهيم سعدة؟

ارتقت روحها إلى السماء، بحثا عن زوجها الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، الذي سبقها إلى الحياة الأبدية في ديسمبر 2018، لتلحق به اليوم، عقب وفاتها غرقا، على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

زوجة إبراهيم سعدة، "نادين" لقيت مصرعها أثناء سباحتها، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها إلى مستشفى الصفا بمصر.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الراحلة نادين سعدة، نعرضها خلال الفقرات التالية:

1- ولدت في سويسرا.

2- تجاوز عمرها الـ70 سنة.

3- تزوجت إبراهيم سعدة في سويسرا، خلال دراسته الاقتصاد السياسي في تلك الدولة الأوروبية.

4- أنجبت منه ابنتهما الوحيدة نيفين.

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5- كانت ترى أن السبب الرئيسي في مرض زوجها "الغربة"، وإقامته خارج مصر بسويسرا، وفقا لما ذكرته ابنتها في لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري.

يشار إلى أنه لم يجر تحديد موعد صلاة الجنازة أو مراسم الدفن، نظرا لتواجد ابنتها نيفين، في فرنسا حاليًا.

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