59 ألف جنيه في الليلة.. تعرف على فندق البحيرة الهندي الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اختار المسافرون فندق Leela Palace Udaipur - ، وهو منتجع يتميز بمناظر خلابة على ضفاف بحيرة Pichola في أودايبور ولاية راجاستان بالهند - كأفضل فندق في العالم من قِبل قراء Travel + Leisure.

وبحسب موقع insider فقد جذب هذا المكان آلاف الزائرين بمناظره الخلابة وأماكن الإقامة الفاخرة المخصصة للراحة. ويضم فندق Leela Palace Udaipur 72 غرفة وثمانية أجنحة، فضلاً عن العديد من المطاعم الراقية وسبا عالمي.

يمكن للضيوف رؤية البحيرة أثناء النقل بالقارب الفاخر الذي يوفره المنتجع،وبمجرد وصولهم إلى الشاطئ، يمكنهم التجول في أحواض كوي الرائعة والحدائق الموجودة في طريقهم إلى القصر.

الفندق يرحيب بالضيوف عند الباب، ويلاحظ الزئرون فخامة الفندق منذ الوهلة الأولى.

وفقًا لـ Travel + Leisure، فإن الزائرين فور وصولهم يجدوا موظفي الاستقبال مستعدون لتنظيم أماكن الإقامة والرحلات.

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جميع الغرف تطل على بحيرة بيكولا، بما فيها الغرف العادية وليست الفاخرة فقط.

يجمع جناح Maharaja Suite بين الأناقة العصرية والأسلوب الهندي التقليدي، وهو الجناح الأكثر إسرافًا في المنتجع، بمساحة تبلغ 3585 قدم مربع، ويضم غرفة جلوس وغرفة للدراسة وغرفة لتناول الطعام وغرفة نوم رئيسية مع خزانة ملابس، مع حمام جاكوزي، بتكلفة 9914 دولار في الليلة الواحدة.

وعن الطعام فإن مطعم الفندق Sheesh Maha الموجود على السطح يضم قائمة مأكولات هندية أصيلة راقية مع مناظر خلابة لمدينة راجستان التراثية وبحيرة بيكولا.

ويمكن للضيوف استخدام السبا الذي يقدم علاجات شاملة باستخدام الشاي.

كما يمكنك أيضًا الاستمتاع واستكشاف أودايبور والمعروفة باسم فينسيا الشرق، وتوجد بها مواقع مثل City Palace و Sajjangarh Fort الذي يعود للقرن الثامن عشر في مكان قريب.

وتبدأ أسعار الغرف في The Leela Palace Udaipur من 991 دولارًا أو 68000 روبية هندية في الليلة.