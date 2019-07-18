تجنبي ارتداء الملابس الجديدة

يحب الكثيرون رائحة الملابس الجديدة ورونقها ما يجعلهم يرتدونها دون غسيل أو تنظيف، ولكن دون علم بأنها تحتوي على العشرات من الجراثيم، التي تنتقل لجسمك بمجرد ارتدائها، والتى تؤدي إلى الإصابة بالإسهال ومشاكل بالمعدة بسبب ما يعرف بالبكتيريا الكروية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي سبب وجود تلك الجراثيم إلى ارتداء الكثير من الزبائن لتلك القطعة بحجة القياس قبل شرائها.

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وقال الطبيب فيليب تييرنو في حديثة للصحيفة، إن هذه الجراثيم التي تنقلها الثياب الجديدة ربما تصيب الإنسان وتسبب تعفن في الجسد، ناصحا بضرورة غسلها.

وأجرى الطبيب تجربة على قميص جديد، واكتشف الطبيب وجود إفرازات تنفسية، بالإضافة إلى وجود إفرازات أخرى مقززة، وأيضًا تكون بعض الثياب المجربة تحتك بأعضاء حساسة للإنسان، لذلك تم التحذير من ارتدائها.

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