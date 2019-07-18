في 6 أكتوبر.. "سوسو" تطلق مبادرة "أوبر بالمجان" لجيرانها

بهدف مساعدة الآخرين فقط، تبنت سوسو طنطاوي، إحدى سكان مدينة دريم لاند 6 أكتوبر، مبادرة أوبر بالمجان لتوصيل سكان المدينة دون مقابل.

الخدمة التي تقدمها المبادرة لم تقتصر على المواصلات داخل المدينة، بل تمتد للرحلات خارجها بين محافظتي القاهرة والجيزة، فتقول سوسو لـ "الوطن"، إن "الساكن يكتب قبل مغادرة منزلة بقرابة نصف ساعة أو يزيد، أنه سيتجه إلى منطقة ما ومن يريد الذهاب معه يمكنه التواصل على تلك هذا الرقم وأنه سيتم المغادرة من بوابة بعينها من بوابات المدينة".

الجمهور المستفيد من المبادرة لم يقتصر على السيدات فقط، بل متاح لكافة السكان، فقد تجد سيدة تعلن عن رحلتها وتصطحب معها أطفال أو سيدات وحتى الرجال في حال تعرض سيارات بعضهم لعطل: "في بنات بيكتبوا إنهم خارجين لمكان معين زي مول مصر أو مول العرب وبياخدوا بنات معاهم في نفس عمرهم".

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تحقيق الفكرة لأهدافها وتفاعل السكان معها بشكل كبير، دفعهم لاستكمال الخدمة بشكل أكبر وهي أن يصطحبوا السكان من أمام بوابات المدينة إلى منازلهم، حيث أن هناك نسبة لا بأس بها من السكان لا يمتلكون سيارات خاصة: "بداية من الساعة 7 العربيات الداخلي بتقل والمدينة كبيرة فكان لازم نكمل جميلنا".

وتستكمل: "اللي بييجي المدينة من السكان بيقف بره وبيتابع الجروب لأن كل السكان بيتفاعلوا عليه ولو حد جاي بيكتب قبلها بـ 15 دقيقة إنه داخل منطقة كذا".

اقتصار المبادرة المجانية على سكان دريم فقط وعدم تعميمها على المدن المجاورة لها، أرجعته السيدة الخمسينية، إلى الأوضاع الأمنية، حيث أن سكان دريم يعرفون بعضهم إلى حد كبير.

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