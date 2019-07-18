الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأواني غير القابلة للصق

لا يخلو دولاب مطبخ من وجود طقم كامل من الأواني غير القابلة للصق أو حتى مقلاه أو اثنتين على الأقل، وذلك لسهولة التعامل معها وصحة الطعام المطهو بها، ولكن تأتي المشكله الكبرى، خلال تنظيفها فمن المعروف أنه لا يمكن استخدام أي وسيلة إلا اللوفة الإسفنجية فقط، ولكنها بعد الاستخدام تشعر بأ نها ما زالت محملة ببعض الدهون.

قدم موقع readers digest، بعض الأفكار التى تساعد في تنظيف الاواني الغير قابلة للصق والتعامل معها دون أن تؤدي إلى خدش:

- استخدام صودا الخبز حيث يصب بداخلها ماء ساخن مع ملعقة منه وتركها بها ثم غسلها بالطريقة العادية.

- تجنب غسلها في غسالة الأطباق.

- يجب التأكد من تجفيف الأواني من الماء بعد غسلها وعدم تركها تجف بمفردها.

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- تجنب غسله بالصابون الصلب.

- يمكن نقعه في ماء دافئ به الصابون السائل ثم غسلها بإسفنجة.

- يفضل استخدم درجة الحرارة المتوسطة أو الهادئة فقط عند استخدامها وليس درجة الحرارة المرتفعة.

- تجنب أستخدام الأدوات الصلبة والمعدنية لتجنب خدش الأواني.

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