أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن الأمهات القادرات على الموازنة بين العمل وتربية الأبناء يحافظن على ذاكرتهن من النسيان في سن الشيخوخة.
وأجريت الدراسة على أكثر من 6000 امرأة، والتي اتضح من خلالها أن الأمهات اللواتي يبقين في المنزل تتراجع لديهن الذاكرة بنسبة 61% عن نظيراتهن العاملات.
وبحسب ما ذكره موقع "ميرور"، تم اجراء الدراسة بقيادة إليزابيث روز مايدا الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا.
ويساعد عمل المرأة لمنع تدهور الذاكرة فالتحفيز العقلي والحوافز المادية التي تحصل عليها المرأة تساعد في زيادة القدرات العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الأمهات العاملات أقل إصابة بفقدان الذاكرة في مرحلة الشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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