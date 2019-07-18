"سابت خطيبها قبل الفرح بشهرين".. من هي المذيعة مي إبراهيم؟

"رجعت لمطرحها.. إنها لي"، بتلك الكلمات المعدودة، فاجأ فيديو بلوجر "عمر ياسر" متابعيه بزواجه من المذيعة مي إبراهيم، بعد انفصالهما، وسط تفاجؤ متابعيهما بذلك الخبر، ليتصدر اسم العروس محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي، معلومات عن المذيعة مي إبراهيم:

1- فيديو بلوجر شهيرة، تقدم مقاطع فيديو كوميدية.

2- يتجاوز عدد متابعيها المليون و300 ألف عبر حسابها على "فيس بوك"، فيما يتجاوزون الـ950 ألف شخص عبر حسابها الرسمي عبر "إنتسجرام".

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3- قدمت برنامج عبر موقع "يوتيوب" باسم "حيزبونة شو" في 2017، وهو برنامج كوميدي ساخر، عن بعض المفاهيم الشبابية مثل "الصحوبية".

4- تقدم برنامج إذاعي صباحي مع الفنان عمرو وهبة، عبر راديو "إنرجي".

5- قدمت مسلسل رمضاني بعنوان "بدنا نتجوز على العيد"، مع الفنان عمرو وهبة، عبر راديو "إنرجي".

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6- قدمت برنامج إذاعي بعنوان "نقد لاسع، في رمضان 2018، وتستضيف خلاله مجموعة من مشاهير "سوشيال ميديا".

- أعلنت عن خطبتها من شاب يسمى "عمر ياسر" في 2017، عبر مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، حيث بدأت حديثها بحيلة خدعت المتابعين لها، مشيرة إلى أن "عمر" ترك أثرا داخلها، متابعة: "مكنتش عايز ألقح على حد، بس هو عمل حاجة ماكانتش متوقعة" ثم قالت: "خطبني"، لترفع يدها فجأة مرتدية دبلة الخطوبة، ويظهر شريكها ليعلنا الخبر السار، طالبين من الجميع الدعاء لهما.

- فاجأت "مي" متابعيها على "إنستجرام"، بانفصالها عن خطيبها منذ أشهر، من خلال "بوست" ذكرت خلاله أن الخطوبة انتهت قبل موعد الزفاف بشهرين فقط، وسط تفاعل واسع معها، ليعودا لبعضهما مجددا.

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