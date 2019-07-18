"افتكرناه جوزك".. نيللي كريم تفاجئ متابعيها بصورتها مع ابنها بحفل تخرجه

بـ3 صور مع نجلها في مراحل عمرية مختلفة، احتفلت الفنانة نيللي كريم بحفل تخرج نجلها يوسف صبري، مشاركةً جمهورها بالمواد المصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نيللي" بأزياء شتوية سوداء، خلال احتضان نجلها وتقبيله لها، والذي أطل ببدلة تحمل اللون القرمزي، بالإضافة إلى "روب" أسود، و"قبعة" قاتمة اللون، يطل بها الطلاب عند التخرج.

ونشرت الفنانة صورتان لها خلال حفل التخرج، بالإضافة إلى صورة واحدة أثناء احتضانها له في مرحلة الطفولة، معلقة باللغة الإنجليزية: "تهانينا يا حبيبي، حظاً سعيداً، نحن جميعاً فخورين بك، أيها العبقري الصغير غير العادي.. أنا أم فخورة".

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وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 30 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من متابعيها، أبرزها: "افتكرناه جوزك مش ابنك"، و"سبحان الله هو كبر وأنتي صغيرتي"، و"ألف مبروك.. ابنك شبهك جدا".

وحرص زملائها في الوسط الفني والإعلامي على تهنئتها، من بينهم هند صبري، وأروى جودة، وفريال يوسف، وبوسي شلبي.

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