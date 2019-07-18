كيف تحافظ على رطوبة جسدك مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ارتفاع درجة حرارة الجو يساعد فى تخلص الجسم من الماء به وهذا ما يقلل من رطوبة الجسم ويؤدي الى الجفاف احيانا، لذلك نعرض عليك اليوم مجموعة من الأطعمة والمشروبات، التي تحافظ على ترطيب جسمك ومنها:

التفاح: فهو غني بالالياف التى تعوض الجسم بالماء الذيه يفقده من خلال العرق.

الخضروات الورقية: تحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الألياف التي تعوض العطش.

الخيار: يعمل على تعزيز الرطوبة بجسم الانسان لاحتوائه على 96% من الماء.

التمر: يمد الجسم بالمزيد من الفيتامينات التى تحافظ على رطوبة الجسم.

شرب 8 أكواب من الماء يوميا: يساعد على تعويض الرطوبة المفقوده فى الجسم

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تجنب شرب المشروبات الغازية لانها تعمل على امتصاص الماء الموجودة بالجسم.

استبدال الملح بالليمون فهو يعطي الجسم الرطوبة ويقلل من خطورة الملح.

الابتعاد عن تناول المشروبات، التي تحتوي على كافيين واستبدالها بالمشروبات العشبية.

البطيخ: فهو غني بالألياف بالإضافة إلى أنه يحتوي على 70% من مكوناته من الماء.

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