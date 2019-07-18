تبدأ من 620 جنيها حتى 8 آلاف.. تعرف على أسعار مصايف الإسكندرية في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تعتبر الإسكندرية مقصدًا سياحيًا لجذب آلاف المصريين والسياح الأجانب، وهي واجهة مميزة للكثيرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن الأماكن الساحلية التي يفضلها البعض بعيدًا عن زحمة العاصمة.

وفي السطور التالية، نعرض لكم أسعار أبرز الفيلات والفنادق والشقق بالإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى، وفقًا لموقع حجز الفنادق "booking":

- فندق توليب الإسكندرية:

يقع هذا الفندق (5 نجوم) في الإسكندرية، ويضم مسبحاً في الهواء الطلق وسبا وجيم. كما يوفر أماكن إقامة عصرية مُطلة على البحر أو المدينة. وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

ويقع الفندق على بعد 400 متر من مسرح السلام وجسر ستانلي وعلى بعد 1.5 كم من محطة سيدي جابر للسكك الحديدية. ويبعد عن مطار برج العرب الدولي مسافة 42 كم.. أما سعر 4 أيام عيد الأضحى لشخص واحد بالغ في غرفة مفردة 8400 جنيه شاملة الوجبات والسناكس والمشروبات.

والعنوان: مصطفى كامل - طريق الكورنيش- الإسكندرية.

- شقة Panoramic Palm Plage:

تقع Panoramic Palm Plage في الإسكندرية، وتضم أماكن إقامة مكيفة مع شرفة. ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على المدينة، ويقع على بعد 5 كم من حديقة حيوان الإسكندرية.

وتحتوي الشقة على 3 غرف نوم وحمام واحد وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل وفناء مع إطلالات على البحر، وتضم الشقة تراسًا.

وسعر 4 أيام في عيد الأضحى، وتسع حتى 6 أفراد 7400 جنيه غير شاملة الوجبات والسناكس والمشروبات.

العنوان: شارع الكورنيش-عدلي بلازا-عمارة 1

- الشقق Sidi Bishr Furnished Apartments:

تتكون الشقة من 3 غرف مجهزة كل وحدة مع تكييف وحمام خاص ومطبخ بما في ذلك ميكروويف وثلاجة وفرن وموقد مسطح.

وتتوفر شرفة مع إطلالات على البحر في جميع الوحدات، ويقع سان ستيفانو جراند بلازا على بعد 3.2 كم من الشقة، في حين يقع جسر ستانلي على بعد 5 كم، وتسع حتى 6 أفراد، وسعر 4 أيام في عيد الأضحى4800 جنيه غير شاملة الوجبات والسناكس والمشروبات.

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العنوان: شارع عباس الأسر بخلف بنك اتش إس بي سي الإسكندرية.

- فندق الكرنك:

يقع فندق الكرنك في الإسكندرية على بعد 5 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، وعلى 700 م من مكتبة الإسكندرية. ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف للضيوف.

سعر 4 أيام في عيد الأضحى لشخص واحد بالغ في غرفة مفردة 1400 جنيه شاملة الوجبات والسناكس والمشروبات.

العنوان: شارع الكورنيش الأزاريطة.

- منتجع Aifu Resort El Montazah:

يوفر غرفاً تطل على البحر وحدائق المنتزه الملكية، ويضم المنتجع مطعمين ومسبح خارجي. كما يتميز بديكورات معاصرة، وتضم جميع الغرف حماماً خاصاً عصرياً.

كما توفر معظم الغرف إطلالات على المسبح وحدائق المنتزه الملكية، ستحصل علي غرفة ديلوكس مفردة مع إطلالة على المدينة، وسعر 4 أيام في عيد الأضحى لشخص واحد بالغ 2100 جنيه شاملة الوجبات والسناكس والمشروبات.

العنوان: أبراج المنتزه شارع الكورنيش- الإسكندرية.

- الشقق العادية من 170 إلى 1200 جنيه في اليوم الواحد

وعن الشقق العادية سألنا أحد السمسارة عن أسعار النزول في منطقة العجمي والهانوفيل، وجدنا أسعار الشقق تتراوح من 250 جنيها إلى 300 جنيها لليوم الواحد في عيد الأضحى.

أما في منطقة العصافرة فتتراوح أسعار الشقق من 400 إلى 450 جنيه, وفي سيدي جابر من 170 جنيها إلى250 في اليوم الواحد. بينما الشاليهات التابعة لقرى سياحية تتراوح أسعارها من 600 إلى 1200 جنيه في اليوم الواحد حسب خدمات القرية المتاحة.