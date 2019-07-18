صور.. أفكار لامتلاك كاش مايوه بتكلفة بسيطة

الكاش مايو زي أساسي تستخدمه أي فتاه أو سيدة عند ذهابها للشاطئ أو الاستمتاع بالشمس في حمام السباحة، ولكن مع ارتفاع أسعاره تتجنب البعض شرائه.

نقدم، اليوم، لك بعض الأفكار التي تساعد في امتلاك كاش مايوه، بتكلفة قليلة.

لا يخلو من أي بيت

ملابس من قطعة أو اثنين لا تستخدم بسبب مشكلة ما، يمكن التفكير في تغير الموديل الخاص بها، من بلوزة عادية لكاش مايوه حيث يمكن عمل ثقوب جانبية للبلوزة واستخدام شريطة أو إيشارب لعمل حزام في منطقة الوسط.

القليل من الاكسسوارات أو القماش، من الممكن أن يحول شكل البلوزه القديمة الباهتة إلى كاش مايوه.

وهناك بعض التيشيرتات أو البلوزات التي تتطلب ارتداء شيء أخر تحتها كالقميص أو الـ"body"، ما يجعلها ثقيلة في فصل الصيف، فمن الممكن لرتدائها بمفردها فوق المايوه بكل بساطة.

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وهناك أفكار أخرى، يمكن تنفيذها من شال أو إيشارب قديم لا يستخدم، إلى جانب بعض الاكسسوارات أو الأحزمة، لإضافة طابع الصيف عليه.

هناك أفكر كثيرة يمكن تنفيذها للكاش مايوه، بتكلفة بسيطه بدلا من شراء الكاشات باهظة الثمن.

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