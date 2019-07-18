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أثار احتفال مذيعة راديو إنرجي، مي إبراهيم أمس، حالة من الجدل، بعد زواجها رسميا من "ex"، أو خطيبها السابق، عمر ياسر، ولكن أشد ما لفت الانتباه، وجعل كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الفرح، هي صورة للمذيعة برفقة زوجها والمصور حسام عاطف على السرير.
وعلق "حسام" على الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "قاعدين بنختار الصوررر".
جاءت معظم التعليقات على تلك الصور متسائلة عما تفعله العروس برفقة زوجها والمصور على السرير داخل غرفة نومهما، والتي كانت من بينها "ما تبات يا حسام"، و"انت معاك واسطة تقيلة مدخلاك أوضة النوم يعني"، خاصة وأن العريس عمر قد بدل ملابسه وارتدي تي شيرت.
الصورة التي نشرها "حسام" على صفحته حصدت ما يزيد على 19 ألف إعجاب، و10 آلاف تعليق، وما يزيد على 4 آلاف مشاركة، خلال ساعات قليلة، وتداولها عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، وابتكروا عليها "كوميكس" للمزاح.
ولكن تدخل حسام عاطف أنهى حالة الجدل، موضحا وقت التقاط الصورة والذي لم يمكن بعد الفرح وإنما خلاله، في تعليق نشره بعد كم التعليقات الهائلة التي انهالت عليه، وقال فيه، "يا رفاق اهدو الصوره من البريك بتاع الفرح".
وكانت المذيعة مي إبراهيم احتفلت أمس بزفافها على عمر ياسر في أحد فنادق الكبرى، ومي كانت بلوجر قبل أن تبدأ في مجال العمل الإذاعي وتقدم برنامج "حيزبونة شو"، عبر موقع "يوتيوب"، كما قدمت برنامج "ميكروزون"، على إذاعة "راديو هيتس"، قبل أن تنضم لفريق "إنرجي مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنت مطول عندهم؟".. صورة مي إبراهيم وزوجها مع المصور في ليلة الزفاف تثير السخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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