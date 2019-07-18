اعتمدى اللوك البوهيمى لإطلالة صيفية أنيقة ومريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
احتل الاتجاه البوهيمي منصات عروض الأزياء العالمية، وانتشر مؤخرا بشكل ملحوظ بين النجمات في إطلالتهن اليومية، إذ يعتمد على الملابس الفضفاضة المريحة والعصرية في ذات الوقت.
يذكرنا اللوك البوهيمي بالأزياء التي كانت ترتديها الغجريات الأوروبيات، وتأتي التصاميم بلمسة عصرية مستوحاة من حقبة السبعينات، وتتميز بالأقمشة الخفيفة، والتطريزات الملونة، والطابعات والنقوش العديدة، مع الإكسسوارات كبيرة الحجم، وعادة ما يرتبط هذا الستايل بتسريحات شعر فوضوية وأحذية مسطحة.
يناسب اللوك البوهيمي الإطلالة النهارية وأجواء الرحلات والمصايف، أو يمكنك تنسيقه مع الكعب العالي وتصفيفه الشعر المرفوع للخروج في المساء.
تتميز الأزياء البوهمية بخامتها الطبيعية مثل الكتان، والشيفون، والحرير، والجلد، والقطن، والدانتيل، وجاءت أبرز التصاميم المسيطرة هذا العام التنانير الماكسي والكيمونو والفساتين المطبوعة والقمصان ذات الأكمام الواسعة، والبنطلون الواسع من الساقين.
يمكنك اعتماد الأسلوب البوهيمي عن طريق ارتداء الفساتين المزينة بالورود والجاكيت القصير المطرز مع حذاء مسطح من الجلد، أو ارتداء الجينز الواسع من الساقين مع توب بتطريزات ملونة واعتماد الاكسسوارات العديدة وتصفيفة الشعر العشوائي.
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