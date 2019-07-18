فطريات الأظافر... أبرز الأعراض والعلاجات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تصيب الفطريات أظافر اليدين والقدمين، وهي مشكلة شائعة تبدأ ببقعة بيضاء أو صفراء تحت ظفر اليد أو القدم، وكلما ازدادت الفطريات كلما أصبحت الأظافر ذات لون داكن وأكثر سمكاً وتفتتاً، لا سيما عند طرف الإصبع. فتصبح الأظافر ذات مظهر مزعج وغير أنيق، مما يؤثر في أنوثة وجمال إطلالتها. فإذا كنت تعانين من فطريات الأظافر، سنقدم لك في ما يلي، أعراض الإصابة بالفطريات وطرق علاجها.



أعراض الإصابة بفطريات الأظافر

عند إصابة الظفر بالفطريات، يصبح سميكاً ويتغير لونه الى الأبيض ويميل الى الأصفر البني، كما يصبح هشاً ومفتتاً وخشناً، فيصبح شكله مشوهاً وذات لون داكن، وذلك بسبب تراكم الفتات تحت الظفر، وتصبح رائحته كريهة بعض الشيء.



طرق علاج فطريات الأظافر

- احرصي، يومياً، على تعقيم أظافر اليدين والقدمين.

- استشارة اختصاصي وإجراء الفحص الطبي اللازم لمعرفة نوع الفطريات المصابة بها الأظافر، وذلك لأخذ العلاج اللازم والتخلص نهائياً من فطريات الأظافر.

- واظبي على إبقاء قدميك وأظافرك جافتين ومعقميتن، فالفطريات تنمو في الأماكن الرطبة.

- عند العناية بالأظافر، احرصي على استخدام أدوات نظيفة ومعقمة، وتجنبي استعمال أدوات خاصة بشخص آخر، وذلك تجنباً للعدوى بالفطريات وانتقالها من شخص الى آخر.



أفضل الخلطات لعلاج فطريات الأظافر

خلطة زيت الزيتون

امزجي مقدار ربع فنجان من زيت الزيتون مع ربع ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي. حركي المزيج جيداً وادهني به أظافرك المصابة بالفطريات، بواسطة قطعة قطنية. اتركي المزيج على أظافرك لمدة عشر دقائق، بعدها شطفيها بالماء وجففيها جيداً.

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زيت الزيتون لعلاج فطريات الأظافر



خلطة خل التفاح

امزجي كوباً واحداً من كل من خل التفاح والمياء الدافئة. ضعي المزيج في وعاء وانقعي أظافرك به لمدة نصف ساعة، على أن تواظبي على هذه الخلطة يومياً لمدة ثلاثة أسابيع.



خلطة البايكنغ باودر

اخلطي ربع كوب من البايكنغ باودر وكوباً من الماء الساخن وملعقة كبيرة من الملح. انقعي أظافرك بالخليط لمدة عشر دقائق، بعدها، شطفيها بالماء. وللحصول على نتائج إيجابية سريعة، واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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