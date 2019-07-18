استوحي مظهرك في عيد الأضحى من إطلالات سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تحرص سيرين عبد النور، الفنانة اللبنانية، دائماً على ارتداء أزياء تناسب طابع شخصيتها ومناسباتها، وغالباً ما تميل إلى الأزياء التي تبرز جمال جسمها، وتهتم بأحدث خطوط الموضة، إضافة إلى الفخامة والرقي.

فإن كنتِ من عاشقات إطلالاتها الرائعة فإليكِ هذه الصور لتستوحي منها إطلالة متألقة ومثالية في عيد الأضحى.

اعتمدت النجمة سيرين عبد النور في ظهورها خلال الفترة الماضية على عدد من الفساتين المختلفة، خاصةً ذات اللون الأسود، أبرزها فستان قصير، يحمل تدرجات اللون البنفسجي والأسود، ويزينه الدانتيل من الأعلى، وفستان أسود يجمع بين البساطة والأناقة، وآخر أسود يكسوه ورد ملون.

الأزياء اللبنانية تبرز جمال سيرين عبد النور

كما ظهرت بزي يجمع بين المظهر الرسمي والعصري، حيث يبدو من الأعلى مثل قميص أبيض بأكمام طويلة وياقة، ومزيَّن باللون البرونزي من المنتصف، إضافة إلى أشكال "المعين"، ومن الأسفل ارتدت تنورة بيضاء قصيرة ورسمية.

وأطلت ببنطال أبيض، يحتوي على الخيوط في كامل أطرافه، وجاكيت يزينه حزام أسود من الخصر، واحتوت أطرافه على خيوط وتفاصيل مطرزة.

سيرين عبد النور

واعتمدت في إطلالاتها أيضاً على صيحة الـ "جمبسوت" التي برزت في السنوات الأخيرة، حيث اختارت أشكالاً وألواناً مختلفة، منها الـ "جمبسوت" الوردي والأحمر والأزرق النيلي.

سيرين عبدالنور

استوحي أزياءَك الصيفية من وحي النجمة سيرين عبد النور