طرق تنسيق الأحذية الملونة هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - الأحذية الملونة، قادرة على تغيير شكل اطلالتكِ بشكل مذهل. جرّبي صيحة الأحذية الملونة هذا الصيف. الأحذية الملونة تليق بمختلف الاطلالات الرسمية منها أو الكاجوال. تميزت هذه الاحذية بتصميماتها اللافتة والأنيقة، حتى اعتُبرت أنها الخيار الأكثر عصرية لمختلف المناسبات. اخترنا لكِ مجموعة من أجمل موديلات الأحذية الملونة، لتختاري منها ما يعجبكِ وما يناسب اطلالاتِك.
موديلات أحذية ملونة
أحذية ملونة بجميع الخامات والأشكال، سواء كانت أحذية بكعب عالٍ كلاسيك، أو أحذية كاجوال، أو أحذية رياضية، وألوان كالأصفر والأحمر والأزرق، والبرتقالي، وكذلك البنفسجي والفوشيا.
فقط احلمي وتمنّي اللون الذي تفضلينه، وستجدين منه الشكل والستايل الذي سيناسب ذوقكِ تمامًا بالتأكيد، هذا ما ستجدينه في أحذية ملونة لصيف 2019. كل ما عليكِ فعله هو اختيار الملابس التي ستتألقين بها، ولا تخشي تجربة الألوان، فهي حقًّا من أبر صيحات الموضة.
جربي التألق بأحذية ملونة في كل وقت، واختاري الستايل الذي سيشعركِ بالتألق والتفرد من الداخل.
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