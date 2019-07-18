أزياء مراهقات عصرية بأسلوب كايا جربر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - هنالك عدد كبير من عارضات الأزياء الشابات حاليًّا، اللواتي نلن شهرة كبيرة في عالم الموضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهنّ “كايا جربر” Kaia Gerber ابنة عارضة الأزياء الأيقونية الشهيرة “سيندي كرافورد” Cindy Crawford التي تألقت في عالم الأزياء، وأصبحت تُعتبر اليوم من الأكثر طلبًا بين دور الأزياء العالمية، والوجه الإعلاني لعدد منها، وما يميزها أنها تتمتع بملامح بريئة وقوام ممشوق، واطلالاتها شبابية تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الأنيق، وقد اخترنا اليوم أزياء مراهقات لافتة مستوحاة من أسلوب كايا جربر Kaia Gerber واطلالاتها في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.





لوك مميز في الجينز الأبيض والبليزر اعتمدته كايا جربر

اعتمدت كايا جربر تنسيق شبابي في بنطلون أبيض مع بليزر بنقشة الكار





شاهدنا جايا جربر Kaia Gerber في أحد المشاوير الصباحية خلال اسبوع الموضة في باريس، وقد نسقت لوك شبابيًّا أنيقًا، اختارت فيه جينز بقصة كلاسيكية مع تيشرت كلاهما باللون الأبيض، وقد نسقت من فوقهما بليزر أنيقًا باللون الرمادي، وشنطة يد باللون الأسود من “برادا” Prada، وحذاءً رياضيًّا باللونين الأسود والأبيض، ونظارات شمسية بتصميم لافت.





تنسيق عصري اعتمدته كايا جربر

(في النص) كايا جربر في لوك مميز في بنطلون جلد مع جاكيت بومبر



تعمد كايا جربر Kaia Gerber إلى اعتماد التنسيقات العصرية اللافتة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه "بنطلون سكيني" من الجلد الأسود، مع توب قصيرة باللون الأبيض وجاكيت بومبر بتصميم لافت وحذاء كاحل من الجلد اللامع الأسود.





فستان مميز من التول الأسود تألقت به كايا جربر

فستان سهرة من فيلوسوفي اختارته كايا جربر



في المناسبات الرسمية تختار كايا جربر Kaia Gerber التصميمات الرسمية ذات الطابع الشبابي، مثل هذا التنسيق المميز من “فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني” Philosophy di Lorenzo Serafini عبارة عن توب باللون الأسود، نسقت معه تنورة متفاوتة الأطول من التول المزين بالكريستال البراق، زينت خصرها بحزام من الجلد، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.



شاهدي أزياء مراهقات مميزة على طريقة “كايا جربر” Kaia Gerber واستوحي منها تنسيقات لافتة تتألقين بها في مختلف المناسبات.