كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تستقطب إليسا أنظار المشاهدين والمعجبين، الذين باتوا يتابعونها لاكتشاف اطلالاتها في مختلف المناسبات.

فهي تتمتّع بأسلوب عصريّ ومفعم بالجاذبية، وتميّزها باطلالة راقية في كل مرّة تطلّ بها على جمهورها؛ حيث أثارت اطلالاتها بالفساتين الطويلة أو القصيرة، ضجة كبيرة بين مدونات الموضة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



شاهدي فساتين سهرة على طريقة إليسا.

اليسا

اطلالات إليسا

في مختلف مناسباتها تفوق اطلالات إليسا كلّ التوقّعات، تستطيع أن تستقطب أنظار المشاهدين والمعجبين الذين باتوا يتابعونها لاكتشاف اطلالاتها

هذا ودائمًا تحرص إليسا على ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، ولا سيّما ابتكارات كريستيان لوبوتان، وإيف سان لوران، وشارلوت أولمبيا.

اليسا



مصممو أزياء إليسا

منذ سنوات ونحن نلاحظ، أنّ إليسا من أكبر معجبات المصممة فيكتوريا بيكهام، إذ تختار من تصميماتها، فساتين رسميّة أنيقة تصل إلى حدود الركبة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ توجهها نحو الفساتين الطويلة التي تحمل توقيع المصمّم اللبناني إيلي صعب. هذا فضلًا عن تألقها بتصميمات Azzaro في الفساتين المطرزة والمذهّبة التي تعكس طابع الباروك. ومن أكثر الفساتين تميزًا ولفتًا للأنظار، كان ظهورها بفستان ماركيزا الطويل المنقّط، أي بموضة الـ Polka Dots وفستان ستيلا ماكارتني بالكتف الواحدة، كما فستان ديور الأنيق.

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اليسا



بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا توجّه إليسا بشكل كثيف نحو تصميمات بالمان الراقية والمميزة.

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