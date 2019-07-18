حقائب مبتكرة لإطلالة غير تقليدية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تختار كل سيدة حقيبتها المفضلة بناءً على عناصر عدة، أولها احتياجاتها الشخصية اليومية والتي تحدد حجم الحقيبة، ومن ثم طابع شخصيتها وستايلها الذي يحدد كيفيه حملها، في اليد أو على الكتف، على الجانب أو على الظهر. تعرّفي إلى مجموعة من الحقائب الغريبة والمختلفة.



موديلات حقائب غريبة

أما ثالث عنصر فهو بالتأكيد التصميم اللافت المتفرد، الذي يجعلكِ محطّ الأنظار في كل مكان تذهبين إليه، والعلامات المختلفة لا تتوقف كل يوم عن طرح التصميمات المجنونة والمبتكرة، التي تذهلنا بجمالها وإبداعها، لذا نستعرض لكِ اليوم بعضًا من تلك العناصر التي لفتت انتباهنا في الحقائب الغريبة، لتختاري منها ما يناسبكِ هذا الصيف.

لم يعد الجلد هو القماش الأساسي للشنط، فرأيناها تأتي بخامات مختلفة من الخرز والبلاستيك، والخشب والقش، لنرى هذه المواد في حقائب الكتف، واليد، والظهر، وحتى حقائب السهرة، بألوان مبتكرة، وإضافات لطيفة مثل الريش والشراريب.

Chanel

عناصر مختلفة في الحقائب

سواء من أشكال الحيوانات، والطبيعة، أو الأشكال الغريبة، أو تتفنّن بعض العلامات المتخصصة في التصميمات المبتكرة اللافتة، بأشكال غير تقليدية وبعيدة عن المألوف، والستايلات التقليدية الكلاسيكية، لتحوّل من خلال تفاصيلها لوكاتكِ إلى ستايل مرح ولافت ومعاصر مميز.

L'offler Randall

حقاب بأحجام وتفاصيل متنوعة

طريقة أخرى مضافة إلى مظاهر الغرابة والابتكار، وهو حجم الحقيبة المبالغ فيه سواء من ناحية الصغر أو الضخامة، ومن الأمور المهمّة التي تُستخدم لتحويل الحقيبة من قطعة عادية إلى لافتة، هو التصميمات الضخمة بالتكوينات المختلفة، مثل ترصيعها بحبات الأصداف الكبيرة، أو الكريستال الملون اللامع، وأيضًا الابتكار في شكل حمّالات الكتف، أو مقابض اليد، أوالحليات والأقفال.

Gult Gaia

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اكسسوارات الحقيبة جزء لا يتجزأ منها

الآن، باتت اكسسوارات الحقيبة من ميداليات وتمائم ومحافظ صغيرة، تثبّت إليها جزءًا مهمًّا لا يمكن نسيانه، من الحزام غير العادي، إلى الحمّالات التي تضاف إليها، لتضيف لمسات من الغرابة والستايل الساحر. إلقي نظرة على بعض الاختيارات التي نالت إعجابنا، ولا تترددي بمواكبة هذه الصيحة على الفور!

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