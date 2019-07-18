كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - التطريزات على العبايات فن يتقنه العديد من بيوت الأزياء المتخصصة بهذه الموديلات، واللعب بهذه التصميمات يغيّر الكثير من ستايل العبايه، كما أنّ العبايات المطرزة من الصيحات الرائجة لصيف 2019، يمكنكِ اعتماها بالكثير من الطرق المختلفة بحسب ستايل العبايه، وذوقكِ الخاص. وقد اخترنا لكِ اليوم في "الخليج 365.نت"، مجموعة من موديلات عبايات مطرزة موضة صيف 2019 لتختاري ما يناسبكِ.

عبايات بألوان النود مع تطريزات الكتف والأكمام

العبايات بألوان النود مع تطريزات الكتف والأكمام





أعجبنا هذا الموديل من عبايات سارة البستاني، مع تطريزات العصافير المترفة على الكتف والصدر، والأكمام أيضًا، لتمنحكِ اطلالة فخمة ومميزة، من الممكن أن تنسقيها مع البنطلون والتوب الأبيض مع حذاء أنيق بكعب عالٍ، مناسب للمشاوير الكلاسيكية، كما أنّ هذه الدرجة من اللبني السماوي دارجة بشكل كبير هذا الموسم.



عبايه سوداء مع تطريزات اللؤلؤ

العبايه السوداء مع تطريزات اللؤلؤ



إذا كنتِ تبحثين عن عبايه بسيطة وهادئة، وبالوقت نفسه تحبين التطريزات البراقة، يمكنكِ اعتماد هذا الموديل من عبايه بوث Abayah Buth مع تطريزات اللؤلؤ الرمادي، لاطلالة بسيطة وهادئة، وبالوقت نفسه عصرية، من الممكن أن تنسقي معها طرحة طويلة رمادية اللون، وشنطة بلون الطرحة نفسه، أو أفتح قليلًا.

عبايه مطرزة بالشراشيب لاطلالة مترفة

العبايه المطرزة بالشراشيب لاطلالة مترفة





الشراشيب من الصيحات التي أثبتت نفسها بعالم الموضة بقوة في الفترة الأخيرة، فلِمَ لا تعتمدينها مع العبايات، كهذا الموديل من rawandwaisan روان ديزاين، مع الشراشيب على الجزء السفلي من العبايه، ولمسات من الساتان المخملية على الأكتاف وإطار العبايه، موديل سوف يكون مناسبًا للسهرات الكلاسيكية في الصيف.

Advertisements



عبايه مع تطريزات الورود

العبايه مع تطريزات الورود

لايمكن أن نتحدث عن تطريزات العبايه، من دون أن نذكر تطريزات الورود، اخترنا لكِ اليوم هذه العبايه السوداء المطرزة بالورود من عبايه ديزاين Abaya Design مع الأكمام الواسعة، مناسبة لاطلالتكِ طوال اليوم.

اقرأ أيضًا:

عبايات الصيف بألوان الباستيل لإطلالة ناعمة

10 موديلات عبايات سوداء موضة صيف 2019

عبايات مع إكسسوارات لإطلالة كلاسيكية فخمة من مرمر محمد