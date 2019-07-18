أقراط النجمات العرب.. فخامة واضحة في التصميم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - لا شك أن نجمات العالم العربي أصبحن مرجعاً في الموضة لكثير من الشابات والسيدات، سواء في إطلالاتهن اليومية الكاجوال، أو في ظهورهن على السجادة الحمراء، وفي أفخر المناسبات.

ومن المؤكد أن الإكسسوارات أو المجوهرات جزء أساسي من إطلالات النجمات، لذا قمنا بجولة على أبرز إطلالات النجمات، مؤخراً، ولفتتنا الأقراط التي اخترنها، والتي تميّزت بفخامتها وفرادة تصاميمها.

تابعي أجمل أقراط النجمات العرب التي صُممت بأفخم الطرق:

أقراط يارا مصممة على شكل وردة

• النجمة يارا، صاحبة الإطلالات الناعمة والبسيطة، اختارت أقراطاً على شكل وردة باللون البرونزي، تتناسب مع إطلالتها.

أقراط بلقيس مصممة من الأحجار الكريمة

• بلقيس فتحي، اختارت أقراطاً مع أحجار كريمة باللون الأخضر، خلال إطلالتها في إحدى الحفلات التي أقامتها.

تصميم ناعم لنانسي عجرم

• أما النجمة نانسي عجرم فهي الأكثر بساطة ونعومة في اختيارها لأقراطها، وتناسقها مع إطلالاتها في الحفلات.

دنيا بطمة اختارت أقراطاً لوزية التصميم

• النجمة دنيا بطمة غالباً ما تختار إكسسواراتها أو مجوهراتها بأفخم التصاميم، وهنا نسقت مع القفطان المغربي أقراطاً ألماسية فخمة التصميم.

أقراط مايا دياب مصممة على شكل سلاسل ناعمة

• أما النجمة مايا دياب، فاختارت في إحدى إطلالاتها على «إنستقرام» أقراطاً ألماسية على شكل سلاسل ناعمة، نسقتها مع إطلالة التربان.

أقراط نجوى كرم فخمة التصميم

• النجمة نجوى كرم، ظهرت في إحدى حفلاتها بطقم فخم التصميم، تميز بالأقراط على شكل ورود صغيرة مميزة.

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أقراط دائرية مميزة اختارتها أمل العوضي

• أمل العوضي، اختارت أقراطاً دائرية التصميم مع إطلالتها البيضاء، في آخر جلسة تصوير لها على «إنستقرام».

أقراط فخمة اختارتها

• كما أن النجمة نوال الزغبي ظهرت بإطلالة مميزة في إحدى حفلاتها الغنائية، واختارت أقراطاً ناعمة التصميم من الألماس الثقيل.

أقراط أحلام مصممة بشكل عصري

• إلا أن الأكثر فخامة في اختياراتها لأقراطها؛ هي النجمة أحلام، التي غالباً ما تختارها من الأحجام الكبيرة التصميم والعصرية.

أقراط شيرين عبد الوهاب على شكل وردة ناعمة

• النجمة شيرين عبد الوهاب ظهرت بإطلالة ناعمة، اختارت لها أقراطاً على شكل وردة صغيرة التصميم.

أنغام اختارت أقراطاً ناعمة

• النجمة أنغام، اختارت أقراطاً على شكل كرة صغيرة الحجم، ومتدلية من أذنيها.

تصميم راقي لأقراط سيرين عبد النور

• أما النجمة سيرين عبد النور ، فاختارت أقراطاً ألماسية صغيرة الحجم وراقية التصميم، تناسبت مع فستانها الأحمر الطويل في مسلسلها الرمضاني «الهيبة – الحصاد».