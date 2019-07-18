أقراط النجمات العرب.. فخامة واضحة في التصميم

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - لا شك أن نجمات العالم العربي أصبحن مرجعاً في الموضة لكثير من الشابات والسيدات، سواء في إطلالاتهن اليومية الكاجوال، أو في ظهورهن على السجادة الحمراء، وفي أفخر المناسبات.
ومن المؤكد أن الإكسسوارات أو المجوهرات جزء أساسي من إطلالات النجمات، لذا قمنا بجولة على أبرز إطلالات النجمات، مؤخراً، ولفتتنا الأقراط التي اخترنها، والتي تميّزت بفخامتها وفرادة تصاميمها.
تابعي أجمل أقراط النجمات العرب التي صُممت بأفخم الطرق:
• النجمة يارا، صاحبة الإطلالات الناعمة والبسيطة، اختارت أقراطاً على شكل وردة باللون البرونزي، تتناسب مع إطلالتها.
• بلقيس فتحي، اختارت أقراطاً مع أحجار كريمة باللون الأخضر، خلال إطلالتها في إحدى الحفلات التي أقامتها.
• أما النجمة نانسي عجرم فهي الأكثر بساطة ونعومة في اختيارها لأقراطها، وتناسقها مع إطلالاتها في الحفلات.
• النجمة دنيا بطمة غالباً ما تختار إكسسواراتها أو مجوهراتها بأفخم التصاميم، وهنا نسقت مع القفطان المغربي أقراطاً ألماسية فخمة التصميم.
• أما النجمة مايا دياب، فاختارت في إحدى إطلالاتها على «إنستقرام» أقراطاً ألماسية على شكل سلاسل ناعمة، نسقتها مع إطلالة التربان.
• النجمة نجوى كرم، ظهرت في إحدى حفلاتها بطقم فخم التصميم، تميز بالأقراط على شكل ورود صغيرة مميزة.
• أمل العوضي، اختارت أقراطاً دائرية التصميم مع إطلالتها البيضاء، في آخر جلسة تصوير لها على «إنستقرام».
• كما أن النجمة نوال الزغبي ظهرت بإطلالة مميزة في إحدى حفلاتها الغنائية، واختارت أقراطاً ناعمة التصميم من الألماس الثقيل.
• إلا أن الأكثر فخامة في اختياراتها لأقراطها؛ هي النجمة أحلام، التي غالباً ما تختارها من الأحجام الكبيرة التصميم والعصرية.
• النجمة شيرين عبد الوهاب ظهرت بإطلالة ناعمة، اختارت لها أقراطاً على شكل وردة صغيرة التصميم.
• النجمة أنغام، اختارت أقراطاً على شكل كرة صغيرة الحجم، ومتدلية من أذنيها.
• أما النجمة سيرين عبد النور ، فاختارت أقراطاً ألماسية صغيرة الحجم وراقية التصميم، تناسبت مع فستانها الأحمر الطويل في مسلسلها الرمضاني «الهيبة – الحصاد».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.