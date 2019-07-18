تنسيقات مميزة من مرمر محمد لإطلالتك هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تعتبر مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد واحدة من أشهر الفاشينيستات بالعالم العربي، والتي تمتلك كثيرا من المعجبات على حسابها الخاص على انستقرام. وتُلهم مرمر متابعاتها بالكثير من الإطلالات المميزة والمختلفة، بتنسيق مميز، خاصة الفتيات المحجبات.

وبكل موسم، تعودنا أن نشاهد أفكار تنسيقات مميزة من مرمر محمد، اخترنا لك منها الأجدد ، لتساعدك وتلهمك أفكارا لستايلك.

مرمر محمد تعتمد على البدلة بأكثر من قطعة مع الكادريغان الطويل

مرمر محمد تعتمد على البدلة بأكثر من قطعة مع الكادريغان الطويل



من التصاميم التي تركز عليها مرمر بشكل كبير، هي البدلة المتكاملة بأكثر من قطعة، وعادة ما تكون عبارة عن بنطلون واسع وتوب قصير، مع الكادريغان الطويل، وتختارها بألوان فاقعة مناسبة للصيف، كهذا اللوك بالإطلالة باللون الأخضر، مع الحجاب باللون الأبيض، وحذاء أنثوي بكعب عالٍ، باللون الأخضر الداكن.



البليزر قطعة أساسية بخزانة مرمر محمد

مرمر محمد تعتمد على البدلة بأكثر من قطعة مع الكادريغان الطويل





من القطع التي لاحظنا أن مرمر لا تتخلى عنها هو البليزر، سواء بالصيف أو بالشتاء، تنسقه عادة مع حزام الخصر لإطلالة أكثر رشاقة، كهذا اللوك بالبليزر باللون الأصفر، مع البنطلون القصير، لتنسق معه الحذاء برباط الكاحل، وشنطة صغيرة الحجم، لإطلالة كلاسيكية غاية في الأناقة.



الجمبسوت الواسع من مرمر محمد

مرمر محمد تعتمد على البدلة بأكثر من قطعة مع الكادريغان الطويل





من التصميمات الأنيقة التي تعتمدها مرمر بطريقة ذكية هو الجمبسوت، تختاره بالموديلات الواسعة ، كهذا اللوك من الجمبسوت المخطط بالطول، نسقت معه توب ربطته على الخصر، وكعبا عاليا يزيدها رشاقة ويبرز جمال طولها. هذا اللوك من الممكن أن تعتمديه بمشاويرك النهارية السريعة، التي لا تحبين أن تتخلي عن أناقتك فيها، مهما كانت المناسبة بسيطة.

الفساتين بمختلف تصاميمها مع حزام الخصر

الفساتين بمختلف تصاميمها مع حزام الخصر



تركز مرمر محمد على هذا الإكسسوار بشكل كبير، ونلاحظ ذلك في خياراتها المختلفة من الفساتين أيا كان تصميمها، كهذا الفستان المنفوش مع الحزام العريض، أو حتى موديل الفستان الميتالك اللامع الطويل بقصة حورية البحر، مع الحزام الرفيع الذي يبرر أناقتها وشكل جسمها، وبالطبع مع هذه الموديلات لا تتخلى مرمر عن الكعب العالي.



بها الألبوم، إليك 10 إطلالات من مرمر محمد تلهمك تنسيقات مميزة لهذا الصيف.

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