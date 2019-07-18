جوهرة توجه رسالة نارية للعالم العربي:راقصات روسيا قادمات

قالت الراقصة جوهرة، إن الراقصات الروسيات موهوبات للغاية، مشيرة إلى أنهن سيغزين العالم العربي خلال الفترة المقبلة.

وجاء تصريح جوهرة لـ"الوطن"، بعد عودتها إلى لبنان، أمس، من أجل استئناف نشاطها الفني في أحد أماكن السهرة في بيروت، حيث ستقدم فقراتها يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وكانت جوهرة أجرت زيارة الأخيرة إلى روسيا، في مهمة لتعليم عدد من الراقصات الروسيات الرقص.

Advertisements

ونشرت جوهرة، صورتها بالحجاب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي تزور أحد المساجد قبل السفر إلى روسيا، حيث أرادت أن تكسب تعاطف الجمهور المصري والتفاعل معها، خاصة أنها خارج البلاد بسبب تهربها من أحد الأحكام.

وعاقبت محكمة جنح الجيزة الراقصة الروسية جوهرة، بالحبس عام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

​