كيف يؤثر طعامك على الإصابة بالتهابات القولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أوضحت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي قد يزيد من عدد البكتيريا المفيدة في القولون، والعكس تمامًا في حال اتباع نظام غذائي منخفض الجودة، فإنه يرفع من الإصابة بالبكتيريا الضارة.

وأشارت الدراسات البحثية بحسب ما أوضح موقع " medicalnewstoday" إلى الرابط بين النظام الغذائي والصحة، إذ حذر المختصون من الأطعمة المصنعة لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، في حين أن الحبوب الكاملة تحسن من صحة الإنسان.

وبذل الباحثون في الفترة الأخيرة الجهد لتوعية الناس بخطر الأنظمة الغذائية غير الصحية.

وقام الدكتور لي جياو، أستاذ مشارك في طب الجهاز الهضمي وعضو في مركز دان ل. دنكان الشامل للسرطان في كلية بايلور للطب، بتحليل البكتيريا في القولون البشري.

واستخدم جياو التسلسل الجيني، لـ97 خزعة من الغشاء المخاطي للقولون، حصلوا عليها من 34 شخص، بعد توضيحهم لطبيعة نظامهم الغذائي، في حين كانت الدراسات السابقة معتمدة على عينات من البراز.

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وأوضح الدكتور جياو، أن هذا الميكروبوم الموجود في الغشاء المخاطي للقولون يرتبط أكثر بمناعة الإنسان على عكس مثيله في البراز.

وقيَّم الباحثون جودة الوجبات الغذائية للمشاركين ومدى ارتباطها بالمكيروبوم في العينات المأخوذة من المشاركين.

ووجد الباحثون أن الوجبات الصحية من نظام HEI-2005 التي تعتمد على 1000 سعر حراري لأطعمة متنوعة ومتوازنة، تساعد على التقليل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ونسبة منخفضة من السكر والكحول والدهون الصلبة يعد نظام غذائيًا عالي الجودة.

واتباع هذا النظام الغذائي يزيد من نسبة البكتيريا المفيدة في القولون- أي البكتيريا ذات الخصائص المضادة للالتهابات.

وعلى العكس تمامًا، فإن اتباع نظام غذائي رديء، يؤدي إلى زيادة البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، مثل Fusobacterium وهي البكتيريا المرتبطة بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم.