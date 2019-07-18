بجامبسوت فلوريش.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها وسط الأوراق الخضراء

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها بصورها من آخر جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتألقت الفنانة اللبنانية بجامبسوت فلوريش من اللون الأبيض، والأحمر، فيما تركت شعرها الكستنائي منسدلا، مع مكياج بسيط يليق باللوك. وظهرت في وسط الزروع الخضراء، وزينت إطلالتها بحلق من إميرة غطاس مصممة المجوهرات. Advertisements وتعتاد الفنانة نانسي عجرم، مشاركة جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا بصورا ولقطات مصورة من حياتها اليومية، ومع بناتها. ​

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