فيديو.. لتأخرها عن العمل.. صينية توقف مسيرة القطار بقدمها 7 دقائق

في واقعة غريبة شهدتها محطة قطارات قوانجيتشو الصينية، تمكنت امرأة من إعاقة انطلاق قطار سريع لمدة 7 دقائق، بواسطة قدمها، بعدما تأخرت عن موعد الرحلة.

ووثقت كاميرات المراقبة العامة بمحطة القطار، لحظة قفز المرأة الصينية وشقيقها وصديقتها، من فوق حاجز دخول رصيف المحطة، بعدما رفض موظفوها تأشير تذكرتها لأنها تأخرت عن موعد الرحلة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحينما وصلت المرأة لباب إحدى عربات القطار، الذي انطلق بالفعل، ظلت تصرخ حتى يعيدوا فتح الباب لها مرة أخرى: "من فضلك افتح الباب، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة" فهذه كانت آخر محطة إلى مدينة تشانجا، وإلا ستتأخر عن العمل.

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وحاول عمال المحطة إبعاد المرأة عن القطار، لكنها استطاعت التمسك به ووضعت قدمها في الفتحة بين القطار ورصيف المحطة.

لكن، تمكن أربعة من الموظفين من إبعاد المرأة عن القطار، الذي انطلق متأخرًا 7 دقائق عن موعده الرسمي.

وحكم على المرأة بالسجن لمدة 9 أيام بسبب خرقها للقانون، بينما نال شقيقها وصديقتها تنبيها فقط.

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