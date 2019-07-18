محامي ملكة جمال موسكو ينفي انفصالها من ملك ماليزيا السابق: مؤامرة من الحاسدين

بعدما أفادت الأنباء حول طلاق ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، زوجته أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو السابقة طلاقا قطعيا، نفى المحامي الروسي، يفجيني تارلو، هذه الأنباء، مؤكدا أن الطلاق لم يتم بين الزوجين.

وذكر المحامي الروسي لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه لا يوجد أي استدعاء من المحكمة لفويفودينا حول طلاقها، ولم تتلق أي شيء رسمي من زوجها، مشيرًا إلى أن أنباء طلاقها ربما تكون مؤامرة من شخص ما، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتابع المحامي قائلًا: "هناك عدد كبير من الناس الذين يحسدون زواج ملكة الجمال من الملك، كان لديهم زواج رائع وحفل زفاف جميل وطفل جميل".

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وذكر المحامي بأنه لم يتلقى أي اتصال من "فويفودينا" فيما يتعلق بقضية الطلاق، لمعرفة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها طفلها في ماليزيا.

وكانت ملكة جمال موسكو أنجبت مولودها من السلطان السابق محمد الخامس، في 21 مايو الماضي في موسكو، وتابع المحامي الروسي بأن الطفل يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولا تريد أوكسانا المشاركة في أي أحداث إعلامية.

وكانت الصحيفة الروسية "نيو ستريتس تايمز" أفادت في أنباء لها بأن الزوجين طلبا الطلاق في محكمة سنغافورية في 1 يوليو، وتم بالفعل تقديم الوثائق المتعلقة بالطلاق إلى المحكمة في 22 يونيو.

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