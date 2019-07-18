بعد جدل علاقته بـ"أنغام وياسمين".. أحمد إبراهيم ينشر صورته مع أبنائه

يدور الجدل في الوقت الحالي، حول علاقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بزوجتيه ياسمين عيسى، والفنانة أنغام، خاصة بعد رده الأولى، وظهوره مع الأخيرة في جولاتها الموسيقية، وعقب ذلك قرر أن ينشر صورة مع أبناءه.

آخر مشاركات إبراهيم مع أنغام، كان خلال تواجده معها في السعودية لتحيي حفلاتها، وبمجرد عودة الثنائي من الخارج، نشر أحمد إبراهيم صورة تجمعه بأبناءه الإثنين من زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق الصورة بتعليق، "أحلى الأوقات أقضيها مع رفيقي".

وتفاعل متابعو أحمد إبراهيم معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "ابنك الكبير شبهك"، و"ربنا يصلح الأحوال"، و"ربنا يخليك لهم ولأنغام"، وقال آخر، "اكتر وقت بتكون مرتاح فيه ووشك مبسوط وانت معاهم".

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وكان الجدل قد بدأ منذ ما يقرب من أسبوع، حيث تداولت عدد من المواقع الإخبارية نبأ عودة إبراهيم لزوجته ياسمين عيسى، وهو ما أكده مصادر مقربة من أسرة ياسمين في تصريحات لـ"الوطن"، وقد أعادها بما يعرف بالطلاق الرجعي، أي ردها إليه في شهور العدة دون سبب، بعد ذلك غيرت ياسمين عيسى اسمها، وحذفت صورهما من موقع "إنستجرام".

من جهة أخرى فضلت أنغام أن تنشر صور وفيديوهات عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن حذفت الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها زوجها كأول رد فعل بعد عودته لزوجته.

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