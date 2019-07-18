7 نصائح للحصول على نوم هادئ وعميق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يحظى النوم الصحي بأهمية كبيرة للجسد والذهن على حد سواء، حيث إنه يساعد على الراحة والاسترخاء ليلا بعد يوم طويل وشاق وشحن مخزون الطاقة لليوم التالي من ناحية، ويقي من متاعب الظهر والعمود والفقري من ناحية أخرى.

وأوضح جراح العظام الألماني البروفيسور برند كلادني أن فوائد النوم الصحي لا تقتصر على التمتع بحالة ذهنية ومزاجية جيدة والقدرة على بذل المجهود فحسب، بل إنه يعمل أيضا على حماية الظهر والعمود الفقري والفقرات العنقية من الآلام والتشوهات.

ومن جانبه، أكد البروفيسور بيتر يونج، رئيس الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم، على أهمية النوم على سرير ذي مرتبة ووسائد تدعم الوضعية الطبيعية للعمود الفقري والفقرات العنقية وتتسم بالراحة، أي لا تتسبب في الشعور بآلام أثناء النوم ولا تجبر المرء على اتخاذ وضعية نوم معينة.

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وضعية النوم الصحيحة

وبدورها، أشارت البروفيسورة كنيجينيا ريشتر المتخصصة في أبحاث النوم إلى أهمية وضعية النوم الصحيحة، موضحة أن الوضع الصحي للنوم هو النوم على الجانب الأيسر؛ حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على القلب.

وحذرت ريشتر من أن النوم على البطن يتسبب في ظهور التجاعيد، مشيرة إلى أن النوم على الظهر أو الجانب الأيمن يعتبر أفضل للأشخاص، الذين يعانون من الشخير.

ومن ناحية أخرى، أشار البروفيسور يونج إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائد الطبية الخاصة في حال المعاناة من أمراض معينة، كالوسادة، التي تمنع النوم على الظهر في حال المعاناة من انقطاع النفس أثناء النوم، والذي لا يحدث إلى عند النوم على الظهر.