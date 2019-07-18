لايف ستايل

لهذا السبب تتجنب بعض النساء الذهاب للجيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

وفقاً لبحث أجري مؤخراً في الولايات المتحدة، يتجنب جزء كبير من النساء في جميع أنحاء العالم الذهاب إلى الجيم لأسباب عديدة.

وبحسب الدراسة فإن نسبة كبيرة من النساء قد يحجمن عن ارتياد الصالة بسبب مخاوف قد تنشأ لديهن حول نجاحهن في تخفيض الوزن، أو الحصول على جسم رشيق ورياضي، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

Advertisements

كما تعزو الدراسة تخوف النساء من ارتياد الجيم، إلى الأفكار السلبية التي تسيطر عليهن وشعورهن الدائم بأن الأعين تراقب تصرفاتهن.

ووفقاً لنتائج الدراسة فإن الخوف من الذهاب للجيم، يدفع ما يقرب 65% من النساء للبقاء في المنزل، في حين أن 36% فقط من الرجال يتأثرون بهذه المخاوف.

وقد أجري مؤخراً استطلاع على 1000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتبين بأن حوالي 55% من النساء يشعرن بالخجل الاجتماعي من الذهاب إلى الجيم، و49% منهن يشعرن بالقلق إزاء ملابسهن الرياضية، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تتجنب بعض النساء الذهاب للجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا