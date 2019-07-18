لهذا السبب تتجنب بعض النساء الذهاب للجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

وفقاً لبحث أجري مؤخراً في الولايات المتحدة، يتجنب جزء كبير من النساء في جميع أنحاء العالم الذهاب إلى الجيم لأسباب عديدة.

وبحسب الدراسة فإن نسبة كبيرة من النساء قد يحجمن عن ارتياد الصالة الرياضية بسبب مخاوف قد تنشأ لديهن حول نجاحهن في تخفيض الوزن، أو الحصول على جسم رشيق ورياضي، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

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كما تعزو الدراسة تخوف النساء من ارتياد الجيم، إلى الأفكار السلبية التي تسيطر عليهن وشعورهن الدائم بأن الأعين تراقب تصرفاتهن.

ووفقاً لنتائج الدراسة فإن الخوف من الذهاب للجيم، يدفع ما يقرب 65% من النساء للبقاء في المنزل، في حين أن 36% فقط من الرجال يتأثرون بهذه المخاوف.

وقد أجري مؤخراً استطلاع على 1000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتبين بأن حوالي 55% من النساء يشعرن بالخجل الاجتماعي من الذهاب إلى الجيم، و49% منهن يشعرن بالقلق إزاء ملابسهن الرياضية، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.