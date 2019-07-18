غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلادها بفيديو جديد مع أسرتها

اعتادت الفنانة غادة عبدالرازق قضاء إجازتها الصيفية خارج مصر، وخاصة جزر المالديف، إلا أن تلك المرة مختلفة حيث تصادف إجازتها وقت عيد ميلادها الذي قررت أسرتها الاحتفال به.

ورغم أن عيد ميلادها كان منذ عدة أيام، وتحديدا يوم 6 يوليو، إلا أنها نشرت فيديو جديد من احتفال أسرتها بها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ عدة ساعات فقط.

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق، مشرقة وبسيطة خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ54، حيث ارتدت توب اوفشولدر أبيض، وربطت شعرها، وأظهر الفيديو قطعة من كيك الشوكولاتة المزينة بالتوت الأحمر، وكتب على الطبق "HAPPY BIRTHDAY MOMMY"، وبدت سعيدة للغاية.

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ومنذ عدة أيام تنشر غادة عبدالرازق، صورها على الأرجوحة ومع حفيدتيها من روتانا، والشاطئ، وبين الفواكه الاستوائية والنخيل، خلال قضائها إجازتها، حيث تستجم بالمالديف.

آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، من بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسلمى أبو ضيف، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎

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