هاجمته بسكين.. مصرية تنقذ ابنتها من لص اقتحم منزلهما بالكويت: شجاعة نادرة

بينما كانت تجلس الأم وابنتها بمفردهما داخل مسكنهما في منطقة الفروانية بالعاصمة الكويتية، تسلل لص إلى المنزل ليهدد ابنتها بالسكين حيث وضعه على رقبتها، وطلب منها تسليم ما بحوزتها من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

بشجاعة نادرة، تمكنت الأم المصرية من الدفاع عن ابنتها القاصر، فمبجرد أن استمعت إلى صراخ ابنتها المكتوم، توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا واندفعت نحو اللص المجهول لمحاولة طعنه وإنقاذ ابنتها، ليفر اللص هاربًا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وحررت السيدة بلاغا في مركز الشرطة روت من خلاله تفاصيل ما حدث، وأكدت أنها استنجدت بالجيران وحارس العقار، لكن اللص تمكن من الهرب قبل أن يمسكه أحد.

وما زالت الجهات الأمنية تتابع التحري في منطقة "الفروانية" من أجل تتبع الجاني، فيما انتقلت فرق أخرى لموقع الجريمة لرفع البصمات والآثار.

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