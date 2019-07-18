نصائح للجماع للحامل

فور التأكد من كون المرأة حامل يتجنب الكثير من الزوجات ممارسة العلاقة الحميمية، حتى تتجنب أي خطر يواجه الجنين.

ويقول الدكتور أحمد مصطفى استشاري أمراض النساء والتوليد لـ "هن"، إن الجماع لا يؤذي الجنين، بل بالعكس فهو ينصح به فى الشهور الأخيرة من الحمل.

وأكد أن الجنين داخل رحم أمه يحيط به كيس من الماء يعمل على حمايته من أي خبطات، أو أي مؤثرات خارجية.

وهناك حالات يجب على المرأة الامتناع فيه عن الجماع منها:

النزيف المهبلي.

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الإفرازات الزائدة.

في حالة وجود تاريخ مرضي لضعف عنق الرحم.

أو الولادة المبكره في حمل سابق.

وأكد استشاري النساء والتوليد، أن هناك تغيرات في الرغبة الجنيسة عند الزوجة نتيجه تغير شكل جسدها أو الآلم المصاحبة للحمل مثل الآم الظهر وحساسية ملمس الصدر، فعلى الزوج في تلك المرحله تهيئة زوجته نفسيا لتقبل جسمها وشكلها.

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