"رشا" تطلب الخلع: "كسر دراعي عشان لسعت اللحمة"

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "رشا.ح" 27 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1125/2019، ضد زوجها "ناصر.م" 33 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج عن حب ارتضى به الزوجان، تروي رشا لـ"هن": "اتجوزته بعد قصة حب أكتر من سنة وبعدها فترة خطوبة قصيرة جهزنا فيها الشقة وكان فيها مشاكل كتيرة لكن عادية.. جوزي طبعه عصبي جدا على أقل حاجة يكسر ويرزع في اللي قدامه، لكن كان حنين جدا معايا".

خلافات بعد الزواج بسبب العصبية، تضيف الزوجة العشرينية: "في أول الجواز كان عادي جدا وحنين معايا لكن بعد فترة بدأت الخنافات والمشاكل كل حاجة بيزعق عليها بشكل جنوني ويكسر في الأنتيكات، لدرجة كنت بخاف منه وأسكت لحد ما يهدأ".

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صدام عنيف وقع بين الزوجين بسبب احتراق وجبة الغداء، توضح: "من أول الحمل بيشتكي إني مش بعمل أكل ولا بهتم بالبيت مع إني تعبانة جدا بسبب الحمل وجيت في يوم وأنا بطبخ اللحمة اتلسعت مني على النار، ولما رجع لاقاها شايطة راح رمى الأكل في وشي وضربني كسر دراعي".

أصرت الزوجة على العودة إلى منزل أهلها طالبة الطلاق، "انتهى من بعد كدا كل حاجة أنا بخاف منه المرة دي كسر لي دراعي عشان حاجة تافهة ومبيقدرش تعبي ولا إني حامل، كان عايز يموتني وضربني في بطني بس ربنا ستر ومسقطتش مش مأمنة على روحي معاه".

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