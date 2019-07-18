نصائح غسيل الكلى بمواد طبيعية

التهابات الكلى والمسالك البولية قد تنجم عن عرقلة وظيفة الكلى في تنقية الجسم من السموم، هذه الوصفات المنزلية ستساعدك في تنظيف كليتيك.

البقدونس هو من الأعشاب المدرة للبول، مما يساعد في تطهير الكليتين، ويساهم في طرد البكتيريا والجراثيم منها.

يمكنك شرب بضعة أكواب من شاي البقدونس لمدة أسبوع تقريباً لتطهير الكليتين.

طريقة تحضيره:

اضف ملعقة كبيرة من البقدونس المطحون إلى كوب من الماء المغلي، ثم غطه لمدة 5 دقائق وتناوله.

قم بمزج ¼ كوب من عصير البقدونس، مع ½ كوب من الماء، ثم اضف القليل من العسل وعصير الليمون، وتناوله مرتين يوميا لمدة أسبوعين.

كما يمكنك أيضا إضافة هذه العشبة في السلطة وغيرها من الأطباق.

جدير بالذكر أن على المرأة الحامل، تجنب تناول كميات كبيرة من البقدونس.

العرق سوس

يعد عرق السوس من الأعشاب المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، ويحافظ على توازن درجة حموضة البول, كما يمكنك تناول هذه العشبة كشاي أو عصير.

الكركم

يحتوي الكركم على خواص مطهرة ومضادة للالتهابات، الأمر الذي يساعد في تنظيف الكلى ووقايته من الالتهابات، ويزيل سموم الكبد وينقي الدم.

يمكنك إعداد شاي الكركم من خلال إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة إلى وعاء من الماء، ثم قم بغليه، وأضف ملعقة كبيرة من العسل، وشريحة من الليمون.

يعد الزنجبيل من الأعشاب الجيدة في تطهير الكلى والكبد، التي تساعد في طرد السموم والمواد الضارة من الكلى، وتحسين عملية الهضم.

يمكنك إعداد شاي الزنجبيل من خلال إضافة نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور والقرفة إلى وعاء من الماء، ثم قم بغليه، واضف ملعقة كبيرة من العسل، وشريحة من الليمون.

يزيد الذرة من إنتاج البول لإزالة النفايات والسموم من الكليتين، لذا يمكنك استخدامه لعلاج التهابات المثانة والمسالك البولية وحصى الكلى.

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كما يحتوي الذرة على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون والسعرات الحرارية، مما يوفر لك مصدراً جيداً للطاقة.

طريقة تحضيرة:

ضع ملعقتين من الذرة المجفف في كوب.

صب الماء المغلي فوق، وغطيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم تناوله.

يمكنك شرب هذا الشاي مرتين إلى ثلاثة يومياً.

تأكد من تناول الكثير من السوائل الأخرى مثل الماء عند شرب شاي الذرة، لتطهير الكليتين.

يعتبر البنجر أو عصيره من الأطعمة التي تحتوي على مادة البيتين، وهي من المواد الكيميائية المفيدة التي توجد في النباتات.

كما أن البنجر يحتوي على مضادات الأكسدة ويزيد من حموضة البول، مما يساعد على تنظيف فوسفات الكالسيوم، والتخلص من تراكم الستروفايت من الكلى، مما يعزز من وظائف الكلى والتقليل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

عصائر الديتوكس

تعتبر العصائر المطهرة أو الديتوكس من الوسائل الشائعة والسهلة الاستخدام لسبب وجيه، فهي تجمع بين القيمة الغذائية للفواكه والخضروات في مشروب واحد، حيث يحتوي الديتوكس من الخضروات والفواكه على مضادات الأكسدة التي تسهل من عملية التخلص من السموم سواء من الكبد، أو القولون، أو الكلى.

يمكنك استخدام خضروات مثل الكرفس، والخيار، والكوسا، والخس، والجزر، واللفت، والسبانخ، فكلها أنواع رائعة للعصر، أما الفواكه فيمكنك أن تقوم بعصر التفاح، أو البرتقال، والكمثرى، والأنانس، والخوخ.

ظل عصير التوت البري يوصف لعقود كداعم للمسالك البولية، فهو يساعد على مكافحة التهابات المسالك البولية، وذلك عن طريق التقليل من التصاق البكتيريا في المثانة ومجرى البول، أيضا يعتبر عصير التوت البري مفيد في التخلص من النسبة الزائدة من أكسالات الكالسيوم والتي تعتبر من المكونات الأساسية التي تشكل الحصوات في الكلى.

عصير الليمون

هو مشروب حمضي طبيعي، حيث يعمل على زيادة مستويات السيترات في البول مما يساعد على الحماية من تكوين حصوات الكلى.

طريقة تحضيره: قم بعصر 4 – 5 حبات من الليمون مع ربع مقدرا من الماء البارد وقم بشربه، أو إن كنت تفضل المشروب الدافئ قم بعصر ربع إلى نصف ليمونة مع 8 أوقيات من الماء الدافئ يوميا.

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