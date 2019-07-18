5 طرق للتخلص من عنكبوت البيت

العناكب تعتبر من الضيوف غير المرغوب فيها بالبيت، وتدخل وتنسج بيوتها بسلاسة وتفرض وجودها، ولكن هناك بعض الطرق البسيطة التي تمكن سيدة المنزل من صدها من الأساس.

العطور النفاذة

لحسن الحظ يتم صد العناكب بواسطة الروائح القوية، والكثير منا يستخدم بالفعل عطور منزلية.

ويعتبر زيت النعناع علاجًا شائعًا بشكل خاص، فقط أضف 15 إلى 20 قطرة من الزيت العطري إلى زجاجة رذاذ مملوءة بالماء ورشها حول المنزل.

وتشمل الخيارات الأخرى الجيدة لذلك شجرة الشاي والورد والقرفة.

يمكن أن يساعد تغيير الزيت، الذي تستخدمه بانتظام في ضمان استمرار فعالية العلاج.

الخل

إذا لم تنجح الزيوت العطرية، فهذه نسخة أخرى من العلاج نفسه. املأ نصف زجاجة رذاذ بالخل الأبيض ونصف بالماء ورش في الزوايا والشقوق لدرء العناكب.

التنظيف

تحب العناكب أماكن للاختباء وإحدى أفضل الطرق لمنع ذلك هي الحفاظ، على منزلك مرتبًا من خلال الترتيب والتنظيف وإزالة الأتربة.

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الليمون

من المفترض أن العناكب تكره كل روائح الحمضيات، لذلك فرك قشر الحمضيات على طول الألواح الجانبية، وعتبات النوافذ وأرفف الكتب سيبعد العناكب.

استخدم منظفات وملمع أثاث برائحة الليمون.

القرنفل

العناكب لا تحب رائحة القرنفل، لذا قم بوضع قرنفل كامل أو مسحوق القرنفل في زجاجة رذاذ مملوءة بالماء، واستخدمها في رش الزوايا والأرضيات لأي غرفة عرضة لدخول العناكب .

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