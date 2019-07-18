البلوزة البليسيه تغازل أنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: تتربع البلوزة البليسيه على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتغازل أنوثة المرأة وتمنحها إطلالة رقيقة تنطق بالأناقة. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية آنيته هيلبيش أن البلوزه البليسيه تخطف الأنظار إليها من خلال الطيّات الجذابة، مشيرة إلى أنها تمتاز بطابع رومانسي حالم. وأضافت هيلبيش أنه يمكن تنسيق البلوزة البليسيه مع سروال أو تنورة بليسيه أيضا للحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار، في حين يمكن أيضا تنسيقها مع سروال جينز أو تنورة عادية للحصول على إطلالة هادئة.

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