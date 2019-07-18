فيتامين K صديق البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن فيتامين K يعد صديقا للبشرة؛ حيث إنه يعمل على تقوية الحاجز الطبيعي للجلد ويساعد على تسريع وتيرة شفاء الجروح والندوب.

كما يساعد فيتامين K على تخفيف التهابات الجلد والتورمات والاحمرار، ما يجعله مفيدا في علاج الأمراض الجلدية كالالتهاب الجلدي والوردية.

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وبالإضافة إلى ذلك، يعد فيتامين K مفيدا لصحة القلب؛ حيث إنه يمنع تجلط الدم، فضلا عن أنه يعمل على تقوية العظام.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين K في الخضروات الخضراء كالكرنب والبروكلي والسبانخ، بالإضافة إلى صفار البيض ومنتجات الألبان، علما بأن الشخص البالغ يحتاج إلى هذا الفيتامين بمعدل يتراوح بين 60 و80 ميكروجرام يوميا.

ويمكن أيضا اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين K، ولكن تحت إشراف الطبيب.